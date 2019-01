Mercoledi 23 gennaio: NEVE al NORD?

PREMESSA IMPORTANTE: la previsione per mercoledi 23 gennaio è ancora abbastanza fumosa e ricca di incertezze. Di conseguenza non prendete le mappe come oro colato.

Quella che vi presentiamo stamattina è l'ipotesi ufficiale del modello americano, che tuttavia non ha ancora le idee molto chiare. Diversi run alternativi mostrano un coinvolgimento maggiore del settentrione; faremo ovviamente il punto della situazione di volta in volta, fino all'arrivo di questa "fatidica" giornata.

La prima mappa mostra la situazione prevista dal run ufficiale del modello americano (imbastita questa mattina) per le ore centrali della giornata in parola.

La neve potrebbe cadere fino in pianura sul Piemonte, specie centro-merudionale. Qualche fiocco anche sull'ovest della Lombardia, sul Pavese e sul Piacentino.

Neve sulla Liguria, specie nel settore centro-occidentale della regione fino ai fondovalle e localmente sulle coste tra Genova e Savona stante il fenomeno della Tramontana Scura.

Nevicherà anche nelle zone interne della Sardegna sopra i 400-500 metri e sulla Calabria sopra gli 800-1000 metri; al di sotto di queste quote avremo rovesci di pioggia.

Mercoledi pomeriggio-sera (seconda mappa), ecco la depressione che si formerà nei pressi della Sardegna. La depressione medesima si definisce "Barotropica", ovvero con il minimo di pressione al suolo coincidente con quello in quota. Ecco il motivo della vasta zona senza precipitazioni nel pressi della Sardegna, dove si avrà il perno del maltempo.

Le precipitazioni veleggeranno attorno a questa isola asciutta, colpendo il Tirreno e marginalmente il settentrione.

Neve fino a fondovalle sull'Appennino Ligure, fino a 200-300 metri su quello emiliano-romagnolo; 500 metri la quota neve sull'Appennino Umbro-Marchigiano e 800 metri su quello abruzzese.

Attenzione ai venti forti e ai mari in cattive condizioni. Temperature in ulteriore calo ovunque.

Nevicherà anche nella tua città?

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it