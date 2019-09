Mercoledì 18 possibili NUBIFRAGI su alcune aree del nord, ecco quali...

Violenti nubifragi potrebbero colpire nel corso di mercoledì alcune aree del nord Italia, segnatamente del basso Veneto, dell'Emilia orientale e della Romagna.

Lo sentenzia ormai da ben 4 emissioni il modello europeo che mette nel mirino soprattutto la zona di Comacchio, di Porto Tolle e più in generale del Ferrarese e lungo una linea ideale che va dall'alto Parmense, all'alto Reggiano fino al Cremonese, Padovano, basso Veneziano, Mantovano, ma con l'area più colpita a nord di Comacchio.



Ecco la mappa che più di tutto descrive la sommatoria dei fenomeni previsti nella giornata di mercoledì 18 settembre proprio su quelle zone:

Questo modello è quello a più alta risoluzione e dunque per MeteoLive risulta il più affidabile per scovare questo tipo di fenomeni che dovrebbero originarsi da un richiamo umido da ESE al suolo e il contemporaneo afflusso di aria più fresca e secca in quota da NW.



Anche altri modelli evidenziano la linea temporalesca a ridosso delle basse pianure estesa su quasi tutto il catino padano, ma lo fanno in modo più grossolano, pur facendo risaltare una fenomenologia non trascurabile.

Così per completezza di informazione vi mostriamo la sommatoria dei fenomeni previsti nello stesso intervallo di tempo dal modello americano e tedesco: