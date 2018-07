Mercoledì 11 luglio: TEMPORALI maggiormente diffusi al NORD

Nei giorni scorsi si è spesso parlato di alta pressione, ma con alcune smagliature segnatamente sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali.

Nella giornata di mercoledì 11 luglio assisteremo ad uno di questi disturbi, che verrà orchestrato da alcuni temporali che si faranno vedere (e sentire) al nord e nelle zone interne del centro.

Premettiamo che si tratterà di fenomeni non diffusi e che lasceranno spazio a belle schiarite ed a modesti cali termici.

La prima mappa mostra i temporali previsti in Italia alle ore 14 della giornata in parola ; si notano temporali sull'Appennino Ligure, la bassa pianura, l'Emilia Romagna e le Alpi orientali. Qualche colpo di tuono sarà probabile anche sull'Appennino centro-settentrionale, per il resto tempo buono.

Alle ore 20 di mercoledì 11 luglio (seconda mappa), notiamo temporali sparsi su gran parte delle regioni settentrionali, ad eccezione forse della pianura piemontese e le coste liguri.

Temporali probabili anche nelle zone interne del centro e persino nelle aree interne della Sicilia, anche se in maniera più locale e sporadica; per il resto tempo bello e caldo.

Temperature in calo sotto gli eventuali fenomeni, stazionarie su valori piuttosto elevati altrove.

