Medio termine: VENERDI forte MALTEMPO su gran parte d'Italia?

La settimana prossima, già di per sè piovosa, potrebbe concludersi con il botto! Ecco l'intensa perturbazione prevista per le ore centrali di venerdi 20 dicembre dal modello americano:

Il sistema frontale sarà inserito in una spigolosa saccatura che come una "testa di ariete" punterà le regioni italiane, determinando un intenso peggioramento soprattutto al centro-nord; la scadenza previsionale non è immediata, di conseguenza è lecito usare ancora un certo grado di prudenza anche se le mappe in nostro possesso sono quasi tutte allineate.

A puro titolo informativo, vi mostriamo la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di venerdi 20 dicembre:

Se le previsioni fossero rispettate, piogge molto intense colpirebbero la Liguria, la fascia prealpina piemontese e lombarda, unitamente al nord-est. La neve cadrebbe in maniera assai abbonndante sulle Alpi attorno ai 1000-1200 metri.

Rovesci di un certo peso si faranno vedere anche sulla Sardegna e sul medio-alto Tirreno fino alla Campania; meno interessate dalle piogge le regioni del medio-basso Adriatico e il restante meridione.

La probabilità di realizzo dell'evento è valutata attorno al 60%, quindi già medio-alta.