Medio termine: TEMPORALI al NORD tra martedi 3 e mercoledi 4 luglio?

L'alta pressione risulterà forte tra sabato 30 giugno e lunedi 2 luglio. In questo frangente i temporali saranno ridotti all'osso o addirittura non si manifesteranno in nessuna parte d'Italia.

La struttura stabilizzante inizierà a presentare smagliature al nord a partire da martedi 3 luglio, stante il rientro di aria più fresca atlantica.

Il contrasto tra la suddetta aria fresca e il catino caldo padano potrebbe originare fenomeni temporaleschi sparsi che si concentreranno essenzialmente su Alpi, Prealpi e le zone di pianura poste a nord del Po.

La prima mappa mostra i temporali attesi al nord tra il pomeriggio e la serata di martedì 3 luglio. I fenomeni sconfineranno dalle Alpi verso le zone di pianura, lasciando indenni la Liguria, il basso Piemonte, la bassa Lombardia e l'Emilia Romagna.

Qualche focolaio temporalesco isolato sarà probabile anche nelle zone interne dell'Abruzzo, sul Gargano e sull'est della Sicilia, ma tenderanno velocemente a dissiparsi al calare del sole.

Mercoledi 4 luglio (seconda mappa) l'elaborato americano mostra temporali leggermente più intraprendenti al nord, soprattutto tra il tardo pomeriggio e la serata.

Solo la Liguria e la Romagna non avranno fenomeni, mentre le altre regioni riceveranno la visita di qualche temporale più o meno intenso, in un contesto di variabilità in genere meno calda.