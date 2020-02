Medio termine: SCODATA FREDDA sull'Italia tra giovedi 20 e venerdi 21 febbraio?

La stagione invernale pesantemente umiliata da una mitezza con pochi eguali, cercherà di scavarsi una piccola nicchia sull'Italia a cavallo tra la seconda e la terza decade di febbraio.

Si tratterà del solito episodio fine a se stesso che non determinerà un cambiamento sostanziale di configurazione. Tuttavia, sulle regioni adriatiche e al sud un po' di neve in Appennino potrebbe farsi vedere; sul resto d'Italia purtroppo non avremo riscontri precipitativi degni di nota anche se le temperature tenderanno a calare di diversi gradi.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri previste per le ore centrali di giovedi 20 febbraio:

La roccaforte della mitezza tenderà in parte ad arretrare verso ovest lasciando spazio ad una moderata discesa fredda che lentamente irromperà in Italia.

A 1500 metri si prevedono valori di poco al di sotto dello zero che si riverbereranno al suolo con un calo delle temperature specie al meridione e lungo il versante adriatico.

Il massimo di questa breve scodata fredda arriverà nella mattinata di venerdi 21 febbraio; ecco le temperature a 1500 metri previste per il lasso di tempo in parola:

Isoterme alla medesima quota attorno a -4/-5° saranno presenti sul medio Adriatico e al meridione, corrispondenti a circa 5-6° a livello del suolo.

Su queste aree avremo alcuni rovesci che saranno nevosi in media sopra i 500-600 metri. Nessuna precipitazione sarà presente altrove a parte le solite nevicate sui rilievi alpini di confine.

