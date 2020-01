Medio termine: rimonta dell'alta pressione tra la fine di gennaio ed i primi di febbraio

Dopo la fase relativamente più dinamica che interesserà l'Italia all'inizio della settimana prossima (si legga questo articolo per tutti i dettagli: http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/inizio-settimana-con-molta-variabilit-e-qualche-precipitazione-al-nord-e-al-centro/83799/), l'alta pressione "ammazza inverno" sembra destinata a rimontare sulla nostra Penisola e sul Mediterraneo tra la fine di gennaio ed i primi giorni di febbraio.

Un nuovo duro macigno da digerire per la stagione invernale che quest'anno si sta facendo umiliare in tutti i modi.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata dalla media degli scenari del modello americano per venerdi 31 gennaio:

Alta pressione in rinforzo a sancire un nuovo stop alla dinamicità invernale a suon di mitezza in montagna, nebbia in pianura e smog nelle grandi città.

La medesima configurazione viene prontamente ripresa dalla media degli scenari del modello europeo valida per sabato 1 febbraio a sancire l'elevata (anzi elevatissima) probabilità di successo di questa tendenza.

Quando potrà cambiare la situazione? A nostro giudizio, la prima decade di febbraio potrebbe essere compromessa. Ovviamente manca tempo e noi saremo sempre attenti a cogliere i primi cenni di cambiamento, ma le probabilità che ciò avvenga sono alte.

In seconda decade il decorso invernale potrebbe accentuare le ondulazioni perturbate che diventerebbero maggiormente ficcanti in area mediterranea, ma si tratta solo di ipotesi ampiamente da confermare.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località