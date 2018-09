MEDIO TERMINE: modello europeo e canadese uniti per un CAMBIAMENTO...

Si cambia o non si cambia dopo il giorno 20? Se questa ipotetica domanda venisse posta al modello americano, la sua risposta sarebbe un secco NO.

Il modello di oltre oceano difatti continua a dormire sonni tranquilli tra le braccia di un'alta pressione dal sapore davvero poco autunnale.

Se ci discostiamo dalla galassia americana e ci spostiamo verso quella canadese (prima mappa), il discorso cambia...e parecchio.

Il modello canadese opta per un severo guasto del tempo sull'Italia a partire dalle regioni settentrionali ad iniziare da venerdi 21 settembre (prima mappa). L'autunno ci presenterebbe il suo biblietto da visita, scacciando via un'estate che ormai sta diventando un po' ingombrante per tutti.

Il modello europeo per il medesimo giorno è sulla stessa lunghezza d'onda del collega canadese: alta pressione sconfitta sull'Italia sotto le bordate di una saccatura nord atlantica foriera di tempo instabile e aria fresca (seconda mappa).

Inutile dire che fino al giorno 20 l'autunno sull'Italia non batterà ciglio, come si conviene anche alla scadenza astronomica dell'estate.

A seguire avremo probabilmente dei tentativi nell'arco della terza decade, ma al momento non siamo in grado di dire se questi saranno vincenti o meno. Continuate pertanto a seguirci...