MEDIO TERMINE: l'autunno si prepara a sferrare un attacco da ovest? Guarda la mappa all'interno...

Lo squalo bianco: il terrore degli oceani. Non attacca le sue prede subito, ma preferisce girarci attorno ,in attesa del momento giusto per lanciare la sua stoccata che molto spesso non da scampo.

Lo stesso comportamento è insito nelle depressioni atlantiche che quest'anno sembrano più agguerrite che mai. Proprio come uno squalo, aspettano il momento giusto per lanciare un'offensiva all'estate a suon di piogge, temporali e aria più fresca.

Non è ancora il momento...o meglio ci sono ancora diversi punti da chiarire. Teniamo presente che le stagioni di transizione, come la primavera e l'autunno, creano spesso scompiglio nelle elaborazioni; se poi ci si mettono pure gli uragani, il quadro delle incertezze diventa massimo e bisogna quasi navigare a vista, senza farsi prendere troppo la mano da voli pindarici.

Dopo aver consultato tutte le elaborazioni, il quadro che emerge questa mattina a medio termine risulta ben raffigurato dalla media degli scenari del MODELLO AMERICANO.

La mappa è valida per martedi 18 settembre, ovvero ad una settimana esatta dalla scadenza di questa ipotetica previsione.

Ciò che balza all'occhio è il regime depressionario assai spinto presente sul nord Atlantico; da questa direzione arriveranno i primi attacchi autunnali verso il Mediterraneo centro-occidentale (freccia blu).

Rispetto agli ultimi tre anni non c'è paragone: il vortice polare quest'anno risulta già in salute e l'alta pressione è costretta a ridurre i suoi territori di influenza. Per il momento le mappe a nostra disposizione non danno ancora l'attacco in grande stile delle correnti nord atlantiche in grado di traghettare l'autunno sui nostri lidi; del resto il mese di settembre risulta ancora estivo e solo nella sua terza decade o nei primi giorni di ottobre la stagione autunnale ci manda i suoi messaggi.

Godiamoci quindi il sole di questi ultimi scampoli estivi, puntando però lo sguardo verso nord-ovest, dove il "blu" sulle mappe già dilaga...

