Medio termine: confermata l'ondata di CALDO nella terza decade di luglio

Le mappe a medio e lungo termine confermano anche oggi un nuovo ruggito dell'estate mediterranea che impegnerà la nostra Penisola e il Mediterraneo nella terza decade di luglio.

Manca ancora tempo e la situazione potrebbe anche cambiare, ma l'insistenza delle mappe nel proporre un nuovo scenario caldo dopo il giorno 20 conferisce alla previsione (seppure a medio termine) un certo grado di credibilità.

Caldo intenso o moderato? Se analizziamo la media degli scenari del modello americano si nota che il caldo non dovrebbe essere esagerato in Italia. Ecco le temperature a 1500 metri previste per lunedi 22 luglio:

Ci teniamo a rimarcare che anche la media degli scenari del modello europeo per il medesimo lasso temporale è quasi sovrapponibile alla carta sopra.

Notate come il caldo intenso prenda di mira segnatamente la Penisola Iberica, oltre ovviamente il nord Africa. Da noi avremo isoterme ovunque inferiori a 20° alla medesima quota, il che non dovrebbe conferire al caldo carattere di eccezionalità.

Stante le mappe odierne avremo quindi un caldo nel complesso moderato, con qualche punta più intensa sulle due Isole Maggiori, maggiormente esposte al fiato bollente africano.

Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione; continuate pertanto a seguirci...

