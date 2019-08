Medio e lungo termine: il risveglio dell'anticiclone delle Azzorre

Viene confermato dai modelli il rinforzo di una figura di alta pressione che nei prossimi giorni farà parlare di sé; stiamo parlando del tanto famoso anticiclone delle Azzorre che potrebbe ripresentarsi sull'Europa dopo un lungo periodo di latitanza. In realtà in questi ultimi anni questo particolare comportamento della circolazione atmosferica sta diventando particolarmente frequente, durante il periodo estivo prevalgono infatti condizioni di caldo intenso derivanti dall'anticiclone africano, mentre al termine di agosto oppure nella prima decade di settembre, compare dal cilindro una circolazione nuovamente comandata dall'alta pressione delle Azzorre.

Questa previsione sembra già adesso abbastanza sicura, nonostante la distanza previsionale rimanga ancora elevata, stiamo parlando infatti di un range per previsionale compreso tra i 5 ed i 7 giorni in cui il modello europeo ma anche la controparte americana, mettono in luce un netto rialzo della pressione atmosferica e dei geopotenziali in corrispondenza degli Europa occidentale e del Regno Unito. Ecco la previsione del modello europeo riferita a giovedì 22 agosto:

Quali conseguenze avrebbe questa circolazione sul tempo italiano?

Sulle regioni del nord, questo tipo di circolazione potrebbe portare un risveglio dei sopiti venti settentrionali associati ad una riduzione della temperatura in assenza di particolari fenomomeni. A lungo andare se una circolazione di questo genere dovesse persistere, potrebbero comparire dal cilindro fasi di tempo instabile rivolte per le regioni del centro e del sud, compresi anche i versanti adriatici. Questa è una delle ipotesi contemplate questa sera dalla modello europeo nelle lunghe distanze, una linea di tendenza che comunque deve essere ancora confermata. Ecco la previsione riferita a sabato 24: