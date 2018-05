Mattinata col Sole quasi ovunque, ma attenzione ai temporali nelle prossime ore - FOCUS zone colpite

Classica instabilità pomeridiana anche oggi, attenzione ai temporali al centro-nord.

Meteo Italia / L'alta pressione ha momentaneamente preso possesso del sud Italia ma bisogna subito chiarire che si tratta di un passaggio decisamente rapido e di poco conto, visto che già da domani assisteremo all'ingresso di aria più fresca in alta quota anche sulle regioni meridionali (cosa che vedremo invece già da oggi al nord).

Tutto a causa di una vasta circolazione depressionaria presente sull'Europa occidentale : questa vasta massa d'aria fresca di origine nord atlantica rende il tempo decisamente instabile su Francia, Gran Bretagna e Germania e riesce a destabilizzarlo anche sulle nostre regioni settentrionali che si ritrovano sotto questo debole flusso fresco alle medio-alte quote. Dunque, esattamente come avviene da ormai oltre due settimane, anche oggi assisteremo a tempo instabile sulle regioni del nord Italia, specie tra il pomeriggio e la sera, quando la calura nei bassi strati sarà "massima" e potrà facilmente entrare in contrasto con l'aria fresca posta più in alto.

Ma vediamo cosa aspettarci oggi 20 maggio 2018 sulla nostra penisola:

NORD - nubi al mattino su Valle d'Aosta e Piemonte con locali piogge, altrove tanto Sole. Instabilità in netto aumento tra pomeriggio e sera specie su Piemonte, Lombardia, Emilia e zone interne della Liguria. Possibili temporali con grandinate sulla pianura Padana occidentale. Locali temporali anche su Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia specie su colline e rilievi (fenomeni più scarsi e isolati in pianura Padana orientale). Temperature massime fino a 25-26 °C.

CENTRO - locali temporali nelle ore pomeridiane concentrati grossomodo sulla Toscana, specie nelle zone interne tra livornese, pisano, senese e grossetano. Possibili fenomeni anche intensi. Locali acquazzoni possibili anche in Appennino tra Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo ( ma molto isolati). Più stabile sulle coste, specie quelle adriatiche, con tanto Sole. Temperature massime fino a 26°C sul lato tirrenico, non oltre i 22-23 °C sull'adriatico.

SUD - tempo stabile e soleggiato per gran parte del giorno. Qualche isolatissimo acquazzone sui rilievi palermitani e in Appennino tra Campania e Puglia. Temperature massime fino a 27-28°C sulla Sicilia, altrove tra 22 e 25°C.