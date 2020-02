MASSA GELIDA sul Polo: scenderà verso le basse latitudini?

Gran freddo al Polo e ghiacci in ripresa come non si notava da parecchio; quasi un tentativo fisiologico della natura di porre rimedio alla fase di riscaldamento globale. Nei prossimi 10 giorni gran parte di quel freddo rimarrà ancora rintanata nel grande nord , ma durante l'ultima decade del mese le cose potrebbero cambiare.



Il vortice polare infatti spegnerà il turbo e iniezioni di aria calda potrebbero indurlo a "scaricare" parte del suo freddo verso latitudini più meridionali . Partiamo però dalla situazione prevista per la metà della prossima settimana, mercoledì 12 febbraio , dove si nota una concentrazione del freddo pressoché limitata alle medie ed alte latitudini dell'emisfero nord; qui le temperature previste a 1500m:

Le iniezioni di aria calda verso il Polo, congiuntamente ad una frenata della corrente a getto e dunque all'indebolimento dell'attività del vortice polare potrebbero portare intorno all'inizio dell'ultima decade del mese a sperimentare colate di aria fredda verso il nord America e l'Europa centrale, come mostra questa mappa prevista proprio per l'inizio dell'ultima decade di febbraio a 1500m:

A livello sinottico una simile situazione potrebbe essere letto in chiave europea con la mappa che segue, sempre prevista nello stesso intervallo di tempo, che strizza l'occhio a movimenti meridiani dell'alta pressione, come del resto si sono già verificati in forma minore all'esordio di febbraio, e all'affondo di vortici depressionari a carattere freddo diretti verso il Mediterraneo centrale, guarda:

Naturalmente per ora nessuno si illude che possa andare davvero cosi, ma dopo quelli di ieri sono arrivati altri segnali in merito ad un possibile cambio di circolazione per la terza decade di febbraio. Non trascuriamoli, seguite gli aggiornamenti!