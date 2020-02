MARZO: tutte le "follie" meteo del passato! (per non dimenticare)

Il mese di marzo non è un mese soft, contrariamente a quanto si crede. Spesso ha collezionato alcuni record di freddo e di neve che ancora oggi resistono. Vediamone alcuni insieme.



01 Marzo 2005: -35,4°C a Cansiglio Valmenera (BL), -27°C ad Asiago (VI), -10,0°C ad Udine Rivolto.



01 Marzo 1973: Firenze: -8,0°C



02 Marzo 2005: Torino: -10°C; Arezzo: -9°C; Castelluccio di Norcia: -32°C.



03 Marzo 2005: Genova: 30 cm di neve.



03 Marzo 1996: Ancona: -4,3°C, record storico di freddo per il mese.



04 Marzo 2005: In Campania, cadono 202 mm di pioggia a Cava dei Tirreni, e 162 mm a Caserta.



04 Marzo 1999: Cadono 121,2 mm di pioggia a Piacenza



05 Marzo 1971: Civitavecchia scende a –2,6°C, record storico di freddo per marzo.



06 Marzo 1971: Il P.Rosà (3480 metri), raggiunge –34,6°C, la temperatura più bassa registrata dalle stazioni di misurazione italiane ufficiali; Milano scende a –7,4°C.



06 Marzo 1996: Pescara: -6,1°C



09 Marzo 2007: Matera: 100 mm di pioggia



09 Marzo 2000: Milano: +26 °; Piacenza: +27,6°C.



11 Marzo 1956: Brindisi scende al proprio record di freddo, con –4,2°C.



11 Marzo 2007: 163 mm di pioggia a Pantelleria



13 Marzo 1958: Milano: -7,2°C



14 Marzo 2006: La neve raggiunge l’altezza record di 5 metri sul Monte Terminillo, nel Lazio, a 1800 metri di altezza, e di 6 metri a quota 2100 metri.



15 Marzo 1740 : Si scioglie la Mosa, in Belgio, dopo ben 9 settimane consecutive di gelo completo di tale fiume.



16 Marzo 2006: cadono 122 mm di pioggia ad Orbetello (GR). 17 Marzo 2004: Firenze: +25°C.



19 Marzo 2005: +29,1°C a Milano Malpensa. 20 Marzo 2002: Torino: +28,2°C



22 Marzo 2001: +30°C a Catania. 24 Marzo 2001: Palermo: +34°C.



24 Marzo 2002: Nevica fino alla periferia di Roma, nevica a Taormina, cadono 5 cm di neve a Caltanissetta.



26 Marzo 2000: Eccezionale grandinata su alcune zone di Genova, ove si accumulano fino ad 80 cm di grandine!



27 Marzo 2007: Gioia del Colle, in Puglia: 30 cm di grandine!