Martedi i TEMPORALI punteranno il meridione!

Il nucleo instabile che attualmente sta determinando maltempo su gran parte del nord e del centro, nella giornata di martedi 16 luglio veleggerà verso le regioni meridionali con il suo carico di temporali.

Al nord e al centro il tempo tenderà a migliorare sotto l'egida di correnti settentrionali più secche. Al sud invece si annideranno temporali che a tratti potrebbero essere localmente intensi.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per l'intera giornata di martedi 16 luglio:

Ecco i temporali localmente intensi che potrebbero interessare la Lucania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia. Dove vedete il colore rosso i temporali saranno forti. Nel corso della giornata avremo comunque un miglioramento con i fenomeni che tenderanno a concentrarsi sulle regioni estreme e sulla Sicilia.

Su tutte le altre regioni situazione in miglioramento con gli ultimi fenomeni sulla Sardegna e le zone interne al mattino, in via di attenuazione. Clima fresco sotto eventuali temporali, decisamente gradevole altrove.

