Martedì 3 aprile: ritorna il MALTEMPO! Ecco dove e per quanto colpirà...

Dopo il maltempo atteso tra oggi e sabato, la Pasqua e la Pasquetta trascorreranno con tempo migliore, ma per martedì 3 aprile si prospetta il passaggio di una nuova attiva perturbazione al settentrione.



I fenomeni si attiveranno dapprima sul settore nord-occidentale, poi si estenderanno al Triveneto e a diverse zone dell'Emilia-Romagna, anche se alcune zone ai piedi dell'Appennino resteranno sottovento alle correnti di Libeccio e si riscontreranno pochi fenomeni.



La quota neve sulle Alpi si attesterà oltre i 1400-1700m a seconda dei settori.



Da notare i forti rovesci previsti sullo Spezzino. Al centro possibile formazione di temporali marittimi sull'alta Toscana con accumuli notevoli su Apuane, Lunigiana e Garfagnana, ma rovesci anche sul resto della regione, poi anche in Sardegna e marginalmente sull'alto Lazio e l'Umbria.



Non sono invece attese precipitazioni di rilievo sul resto del centro sino alle 24. Al sud temporaneo aumento delle temperature e bella giornata di sole.



Mercoledì 4 aprile giungerà un altro corpo nuvoloso e determinerà precipitazioni anche intense tra alta Lombardia, est Liguria, Triveneto con neve oltre i 1300-1600m , più sporadiche su basse pianure, basso Piemonte, Emilia-Romagna, mentre nuclei piovosi più intensi potranno investire le regioni centrali tirreniche, specie Lazio e Campania, ma sfondando a tratti anche sul medio Adriatico.



Asciutto solo all'estremo sud ma con arrivo di qualche rovescio e di un calo termico entro la serata anche su questi settori.

L'attendibilità è abbastanza elevata (55%).