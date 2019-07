Martedì 16 liuglio: in arrivo una nuova eclissi di Luna

L'ultima eclissi di Luna che si è verificata sul nostro Paese, risale alla notte del 21 gennaio 2019, in quella occasione i più fortunati hanno potuto assistere al fenomeno della Luna Rossa poichè l'eclissi aveva raggiunto al totalità. In questo frangente il cono d'ombra della Terra coprirà soltanto in modo parziale il nostro satellite, dando luogo ad una eclissi lunare parziale che sarà visibile da tutta l'Italia. La data da fissare nel calendario è quella di martedì 16 luglio e l'orario in cui sarà possibile osservare questo fenomeno risulterà particolarmente agevole.

Durante l'eclissi lunare prevista nella notte tra il 16 ed il 17 luglio 2019, la parte oscurata del cono d'ombra raggiungerà un picco compreso tra il 55 ed il 70%, l'eclissi parziale prenderà il via alle 18:42, poco prima del tramonto ma sarà con l'arrivo del buio, poco prima delle 21, che l'evento darà il meglio di sé, con un picco previsto tra le 22 e le 23:30.

A differenza delle eclissi solari, l'eclissi di Luna può essere osservata tranquillamente anche ad occhi nudi, possiamo consigliare l'utilizzo di binocoli e telescopi, è inoltre consigliata la possibilità di recarsi in luoghi alti e lontani dalle luci della città per godere appieno di questo spettacolo.

L'eclissi lunare è un fenomeno astronomico che si verifica quando il Sole e la Terra si allineano perfettamente con il nostro satellite naturale che può essere totalmente oscurato creando in tal modo una eclissi totale oppure essere oscurato solo in parte, creando quindi un eclissi parziale. Appuntamento per tutti fissato alla sera del 16 luglio quindi, sperando in un tempo clemente ma in questo caso il calendario dovrebbe darci una mano.