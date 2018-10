Mareggiate estreme in Liguria : la furia del mare distrugge un ristorante ad Arenzano [VIDEO]

Immagini impressionanti da Arenzano, mareggiata estrema travolge un ristorante.

Non ci sono parole per descrivere l'evento estremo avvenuto sulle coste della Liguria tra 29 e 30 ottobre 2018, nel momento in cui è transitato nei pressi del mar Ligure il cuore del vasto ciclone extra-tropicale che in poco più di 24 ore ha causato 12 vittime da nord a sud. Un disastro senza precedenti per i litorali liguri dove si sono abbattuti venti tempestosi fino a 120-130 km/h, i quali hanno prodotto mareggiate tipiche di un uragano, addirittura in grado di sommergere coste e anche centri abitati (come già vi mostrammo ieri).

Le nuove immagini che giungono da Arenzano sono davvero impressionanti : nel corso della tarda serata di lunedì 29 ottobre, poco dopo le 22.00, si è abbattuta una mareggiata storica che ricorda, a giudicare dalle immagini, un vero e proprio "tsunami". Le onde del mare hanno colpito le abitazioni, centri commerciali, bari e ristoranti presenti sul litorale con una furia incredibile, distruggendo finestre e porte e invadendo i piani terra. I danni sono enormi.

Spaventoso il video che arriva da un ristorante situato sulla Passeggiata " De Andrè" : tutto cambia in pochi secondi, le onde del mare distruggono le vetrate e irrompono nel ristorante scaraventando via tutto ciò che c'era all'interno, comprese le persone. Non risultano feriti gravi fortunatamente, ma il locale ha subito danni molto importanti (Video servizio di Franco Nativo).