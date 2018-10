Mare in tempesta in Toscana: crolla del tutto il pontile di Vigneria sull'Isola d'Elba [VIDEO]

Dopo il cedimento parziale della struttura, è interamente crollato in mattinata il Pontile di Vigneria di Rio Marina, una antica costruzione sulla costa nord-orientale dell’Isola d'Elba, in Toscana.

Il pontile, simbolo della passata attività mineraria di Rio Marina e dell’Elba tutta, era stato abbandonato a se stesso ed era già pericolante da anni. La forza del moto ondoso ha definitivamente abbattuto le basi della struttura, che è affondata in mare, come si può osservare in questo video pubblicato su Facebook da Stefano Bardini.

L'accaduto ha rattristato molto gli abitanti della zona e dell'Isola d'Elba, affezionati a ciò che è - ormai era - un simbolo storico delle miniere.