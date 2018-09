Mangkhut: la furia del tifone si abbatte su Hong Kong. Precipita un'impalcatura [VIDEO impressionanti]

Raffiche oltre 200 km/h su Hong Kong, la furia del tifone causa danni enormi. Primi video dalla metropoli.

Il tifone Mangkhut di categoria 4 si sta abbattendo in queste ore sulle coste meridionali asiatiche dopo aver sferzato e devastato l'isola di Luzon, appartenente alle Filippine, ).

Il devastante ciclone tropicale sta effettuando il landfall nella zona di Macao e Hong Kong dove sono in atto venti tempestosi oltre 200 km/h e raffiche vicine ai 250 km/h che stanno causando danni enormi in vari punti delle due regioni indipendenti.



La situazione più critica e su Hong Kong dove sono transitate le raffiche di vento più intense e le piogge più forti. La furia dei venti sta letteralmente distruggendo le finestre degli edifici e sta spazzando via tutto ciò che è presente per le strade. Impressionante anche il video del crollo di un'impalcatura :