Maltempo: week-end compromesso sull'Italia

Una depressione farà il suo ingresso sul bacino centrale del Mediterraneo dalla serata di venerdì 13 sino alla tarda serata di domenica 15 aprile.



Il minimo al suolo viaggerà tra la Corsica e il medio Tirreno, per poi portarsi gradualmente domenica sul basso Adriatico.



La circolazione ciclonica determinerà venti sostenuti sull'insieme del Paese.



Le precipitazioni più intense, anche a sfondo temporalesco, riguarderanno maggiormente le regioni dei versanti tirrenici , ma anche altrove non mancheranno precipitazioni per diverse ore del fine settimana.



Le carte qui a fianco mettono in mostra la sequenza del passaggio perturbato, che si attiverà già da venerdì sera sulla Sardegna e le regioni tirreniche, rinnovandosi quasi nella stessa posizione sino alla mattinata di sabato, poi si estenderà a tutto il Paese nelle ore successive.



La formazione di celle temporalesche lungo il Tirreno e poi anche sul nord-est e l'Emilia-Romagna potrebbe contribuire a determinare accumuli di pioggia ragguardevoli su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna.



Nel corso di domenica le precipitazioni si concentreranno soprattutto al sud, ma la ritornante occlusa di un ramo frontale andrà a determinare ancora alcune precipitazioni anche al settentrione, dapprima su nord-est ed Emilia-Romagna, dal pomeriggio soprattutto al nord-ovest.



L'occlusione peraltro tornerà a coinvolgere la Sardegna, favorendovi una recrudescenza temporalesca non trascurabile.



Il limite delle nevicate sulle Alpi si attesterà oltre i 1800-2000m, il clima risulterà fresco quasi ovunque.



Ironia della sorte: un miglioramento netto interverrà sin dalle prime ore di lunedì, ma chi voleva sfruttare il fine settimana per godersi una bella scampagnata o una gita fuori porta probabilmente rimarrà deluso.