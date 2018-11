MALTEMPO: venerdi MASSIMA ATTENZIONE sulle regioni centrali (Mappa all'interno)

Dopo essere stato la culla di anticicloni e bel tempo, il Mediterraneo torna ad essere fucina di depressioni che dispensano (e dispenseranno) molta pioggia su diverse aree della nostra Penisola.

C'è preoccupazione per la giornata di venerdi 2 novembre soprattutto sulle regioni centrali, dove il maltempo potrebbe colpire con notevole violenza.

La mappa delle precipitazioni prevista per le ore 13 della giornata in parola non lascia molti dubbi .

Il maltempo potrrebbe accanirsi in modo impetuoso sul Lazio; il problema non riguarderà solo la pioggia che cadrà, ma anche quella che è già caduta ed ha resto ormai saturo il terreno.

La città di Roma si prepara quindi ad affrontare l'ennesima ondata di maltempo che in questa circostanza non si farà sentire con il vento, ma con piogge e temporali anche forti per gran parte della giornata.

Rovesci colpiranno anche la Sardegna orientale, l'Umbria, le Marche, parte della Campania e l'ovest della Sicilia.

Consulta qui le nostre previsioni sulla città di Roma per la giornata di venerdi 2 novembre: http://www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Lazio/Roma/1/