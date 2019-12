MALTEMPO: venerdÃ¬ TEMPESTOSO su mezza Italia, probabile NEVE al nord

Una potente perturbazione atlantica inserita in un flusso in quota molto veloce interesserà l'Italia nella giornata di venerdi 13 dicembre.

Il sistema perturbato sarà mosso da correnti a getto nell'alta troposfera che supereranno agevolmente i 200km/h. Il vento si farà sentire ovviamente anche al suolo, mettendo i mari in cattive condizioni specie al centro e al meridione.

Al nord potrebbe comparire la neve su alcune zone di pianura del Piemonte e della Lombardia, mentre sulle Alpi occidentali le nevicate saranno davvero abbondanti.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di venerdi 13 dicembre secondo il modello americano:

Partendo dal nord, neve molto abbondante si prevede sulla Val d'Aosta e la Val d'Ossola. La neve potrebbe scendere anche sulla medio-alta pianura piemontese e lombarda nel corso della mattinata, ma con accumuli non abbondanti.

Rovesci pesanti si prevedono tra la dorsale appenninica, il nord-est e tutto il versante tirrenico dove agirà l'effetto di ammassamento delle correnti occidentali. La quota neve in questi settori sarà piuttosto elevata stante l'azione dei venti miti. Rovesci anche sulla Sardegna occidentale, la Sicilia e la Calabria tirrenica.

In parziale ombra pluviometrica il Cuneese, il basso Torinese, il Ponente Ligure, il medio Adriatico e la Sardegna orientale. In questi settori il tempo potrebbe restare addirittura asciutto o avere piogge scarse per l'intera giornata.

Attenzione anche allo stato dei mari e al vento forte. Questa è una mappa eolica relativa alle ore 13 di venerdi. I valori numerici rappresentano il vento medio in km/h

Massima attenzione al braccio di mare posto tra il basso Ligure, Capo Corso e la costa livornese: in questo settore si prevedono 80km/h di vento medio, con raffiche anche superiori a 100km/h. Prestare massima attenzione nella navigazione.

Bufere di neve in Val d'Aosta con oltre 100km/h di vento medio sui valichi; escursioni in quota assolutamente da evitare. Vento molto forte lungo la dorsale appenninica centrale e meridionale, fino a 80-90km/h. 80km/h medi da sud si presenteranno sull'alto Adriatico, con rischio di ACQUA ALTA sulla Laguna Veneta. 50-60km/h il vento medio previsto sul medio-basso Tirreno e ad ovest della Sardegna.

Mari ovviamente in cattive condizioni con rischio di mareggiate lungo le coste di ponente e in Sardegna.

