MALTEMPO: una domenica tra venti intensi, rovesci e schiarite

Ci attende una domenica prenatalizia all'insegna di un tempo molto dinamico e variabile. La mappa sinottica relativa alle ore 13 di domenica 22 dicembre mostra la perturbazione adagiata sulle regioni centrali, comandata da un minimo di pressione sull'alto Adriatico il veloce spostamento verso levante.

Il sistema frontale causerà rovesci anche intensi sull'Italia tra la notte e la mattinata di domenica, per poi abbandonare velocemente la nostra Penisola nella seconda parte della giornata festiva, sotto l'impeto di venti burrascosi di matrice occidentale.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 00 e le 12 di domenica 22 dicembre:

Al nord-ovest il tempo migliorerà già in prima mattinata con gli ultimi rovesci tra la Liguria orientale e l'est della Lombardia. Sul nord-est agiranno invece rovesci abbastanza intensi così come su gran parte del centro-sud, segnatamente il lato Tirrenico e le aree interne peninsulari. Meno interessate dai fenomeni l'Emilia Romagna, il medio-basso Adriatico, la Sardegna orientale e le estreme regioni meridionali.

Quota neve un po' più bassa sulle Alpi, attorno a 1000-1200 metri in quanto dietro al fronte affluirà un po' di aria fredda.

Tra le 12 di domenica e le 00 su lunedi 23 dicembre la perturbazione avrà abbandonato quasi del tutto il nostro Paese:

Resteranno alcuni piovaschi o rovesci sulla Sardegna e sul basso Tirreno. Massima attenzione ai forti venti di Maestrale specie sulla Sardegna e le aree tirreniche dove saranno possibili mareggiate. Sulle Alpi di confine e sull'alta Val d'Aosta seguiterà a nevicare con bufere di vento sulle creste, per il resto il tempo dovrebbe tendere al bello.

