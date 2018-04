MALTEMPO: un mercoledi tra piogge e rovesci al nord e al centro (le mappe)

La prima mappa mostra la situazione prevista in Italia nella mattinata di mercoledi 4 aprile, indicativamente tra le 00 e le 12.

Si notano piogge sparse e rovesci che impegneranno gran parte del nord e le regioni centrali, segnatamente la Toscana, l'Umbria occidentale e il Lazio. La neve cadrà solo sulle Alpi al di sopra dei 1500-1700 metri.

Qualche piovasco agirà anche nel nord della Sardegna e sulle Marche; sul resto d'Italia il tempo resterà asciutto e in larga parte soleggiato in modo particolare sulle regioni estreme e in Sicilia dove avremo temperature di tutto rispetto visto il periodo.

La seconda mappa mostra la distribuzione delle precipitazioni tra le 12 di mercoledi 4 e le 00 su giovedì 5 aprile.

Si nota una discreta batteria di piogge e rovesci che bagneranno il nord e il centro fino alla Campania e al Molise.

Tempo migliore sulla Sardegna, sulla Sicilia e sulle estreme regioni meridionali dove i fenomeni saranno molto scarsi se non del tutto nulli.

La neve seguiterà a cadere sopra i 1500-1600 metri sulle Alpi, mentre all'estremo sud avremo valori termici localmente superiori a 20°.

Giovedì 5 aprile avremo l'ultimo atto di questa ennesima ondata di maltempo in Italia, con i rovesci che raggiungeranno anche la Puglia, la Lucania e forse la Calabria. Al nord-ovest il tempo migliorerà, mentre i fenomeni più intensi si concentreranno tra il nord-est e le zone interne dell'Italia centrale.