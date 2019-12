MALTEMPO - tutte le PIOGGE previste fino a mercoledi 18 dicembre: attenzione al nord-ovest!

In queste ore è in atto una modifica sinottica a scala europea ed italica; le correnti occidentali smetteranno di correre rettilinee sul nostro Continente, ma inizieranno ad ondulare un maniera sempre più vistosa nei prossimi giorni, come se si allentasse la pressione su una corda.

Il cavo d'onda delle suddette correnti interesserà l'Europa occidentale, mentre più ad est avremo una risalita calda che farà dimenticare l'inverno all'Europa orientale. Il risultato per noi sarà un flusso di correnti calde e umide da sud che determinaranno piogge abbastanza insistenti sul nord-ovest e a seguire anche sulle due Isole Maggiori.

Si inizierà già nella giornata di domani, lunedi 16 dicembre. Ecco la sommatoria delle piogge che cadranno in Italia nell'arco di tutta la giornata in parola:

Le prime piogge si faranno sotto sul settore di nord-ovest, in modo particolare sulla Liguria, dove avremo anche rovesci; la neve cadrà in alto, oltre i 1500-1600 metri sulle Alpi.

Qualche piovasco non si esclude anche sulla Toscana; su tutte le altre regioni tempo asciutto, mite e largamente soleggiato specie al sud e sulle Isole.

Martedi 17 dicembre le piogge diverranno più intense specie sul nord-ovest. Ecco la sommatora delle precipitazioni che cadranno in Italia nella giornata medesima:

Forti rovesci impegneranno la Liguria, la fascia prealpina piemontese, l'ovest della Lombardia e la bassa Val d'Aosta. Rovesci anche tra l'alto Veneto, il Trentino e il Friuli. Quota neve elevata, attorno a 1400-1500 metri sul nord-ovest, 1600-1800 metri al nord-est.

Piovaschi si faranno vedere anche sul settore ionico, sull'est della Sicilia e le coste della Toscana, ma cose di poco conto. Per il resto tempo asciutto, mite e anche soleggiato.

Infine vi mostriamo la sommatoria delle precipitazioni che cadranno in Italia nell'arco di tutta la giornata di mercoledi 18 dicembre:

Ancora rovesci anche intensi al nord-ovest con quota neve attorno a 1500-1600 metri. Rovesci anche sul Friuli, sulla Sardegna, la costa laziale, la Sicilia e il settore ionico, più intensi sui settori orientali della Sardegna.

Su tutte le altre regioni tempo mite e asciutto, più soleggiato nei settori interni e lungo il versante adriatico. Scirocco localmente forte sui bacini occidentali e sulla Sardegna.

