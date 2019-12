MALTEMPO: tra mercoledi e giovedi attenzione alla Sardegna e al settore ionico

Esaurita la fase di maltempo causata dalla perturbazione che attualmente sta interessando il nord-ovest, una nuova depressione si appresterà ad abbraciare il Mediterraneo occidentale tra mercoledi 4 e giovedi 5 dicembre; ecco il quadro sinottico previsto per mercoledi sera:

L'alta pressione farà da ponte sull'Europa centrale, mentre sul Mediterraneo occidentale si scaverà una vasta depressione con centro sulle Baleari. Le correnti umide da sud-est che scorreranno sul bordo orientale della depressione medesima causeranno maltempo prima sulla Sardegna e poi sul settore ionico della Calabria e sul Golfo di Taranto.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di mercoledi 4 dicembre secondo il modello europeo.

Ecco il maltempo atteso sulla Sardegna dove si attiveranno rovesci anche intensi e temporali specie sul settore orientale dell'Isola.

Sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto, ma in peggioramento sulla Sicilia orientale e il settore ionico con i primi piovaschi in serata.

Giovedi 5 dicembre il maltempo si estenderà, come anticipato, anche al settore ionico. Ecco la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia nella giornata in questione, sempre secondo il modello europeo:

Rovesci intensi e temporali si attiveranno sul Salento, il Golfo di Taranto, la Calabria Ionica e marginalmente la Sicilia orientale.

Ancora rovesci in Sardegna, maggiormente concentrati sul settore nord-orientale dell'Isola. Piovaschi si attiveranno comunque su tutto il meridione in estensione all'Abruzzo, anche se non si prevedono accumuli consistenti (ad eccezione ovviamente dei settori ionici).

Sul resto dell'Italia tempo asciutto e anche soleggiato specie al nord e sull'alto Tirreno.

