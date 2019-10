MALTEMPO sull'Italia tra lunedi 7 e martedi 8 ottobre: le regioni più colpite...

Confermata la discesa di un nuovo nucleo instabile da nord che impegnerà la nostra Penisola segnatamente nella giornata di lunedi 7 ottobre.

Si tratterà di un passaggio abbastanza veloce e che si esaurirà nella giornata di martedi sulle estreme regioni meridionali. Oltre ai fenomeni temporaleschi assisteremo anche ad un rinforzo del vento e ad una generale diminuzione delle temperature su tutta l'Italia.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'intera giornata di lunedi 7 ottobre.

Si tratta di stime ancora provvisorie in quanto la situazione è in evoluzione. Tuttavia, si evincono precipitazioni intense tra il sud della Calabria e il nord della Sicilia. Rovesci anche sulla Sardegna e lungo il Tirreno, anche se i massimi di pioggia sembrano confinati in mare aperto.

Qualche rovescio al mattino potrebbe interessare il Piemonte e la Liguria, ma il tempo su queste zone dovrebbe migliorare abbastanza in fretta.

Sulle restanti regioni i fenomeni saranno scarsi, se non del tutto assenti.

Un ventaglio di correnti da nord-est determinerà un calo delle temperature ad iniziare dal settentrione, più sensibile comunque nelle aree interessate da rovesci e temporali.

Nella giornata di martedi 8 ottobre sarà tutto passato ad eccezione delle estreme regioni meridionali:

Ecco i fenomeni residui sulla Sicilia orientale, la bassa Calabria e forse l'est della Sardegna. Sul resto d'Italia bel tempo...

