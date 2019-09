MALTEMPO sull'Italia mercoledi 2 ottobre; le prospettive del modello americano ed europeo

La corda tesa delle correnti occidentali inizierà ad ondulare a partire da metà della prossima settimana, facendo scorrere verso l'Italia una perturbazione proveniente da nord-ovest. La vediamo schematizzata in questa mappa valida per le prime ore del mattino di mercoledi 2 ottobre:

Oltre ad un generale calo delle temperature, di cui parleremo in separata sede, il sistema frontale in questione porterà piogge e temporali su gran parte d'Italia specie al nord-est e lungo le regioni tirreniche.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni in Italia nell'arco di tutta la giornata di mercoledi 2 ottobre secondo il MODELLO EUROPEO:

I rovesci più forti si avranno sulla Liguria centro-orientale e sul Friuli. Piogge e rovesci su gran parte del nord Italia ad eccezione forse del Piemonte; al centro rovesci e temporali bersaglieranno il Tirreno e le aree interne, in estensione poi alle Marche e parte dell'Abruzzo; scarsi i fenomeni sulla Sardegna a parte qualche piovasco nel Sassarese.

Al meridione si prevedono rovesci sulla Campania, la Calabria Tirrenica e in parte sulla Sicilia settentrionale; sul resto del meridione tempo ancora asciutto a parte qualche pioggia in Molise verso sera; temperature in calo su tutta la Penisola.

Passiamo ora alla sommatoria delle piogge in Italia previste per il medesimo giorno, ma secondo il MODELLO AMERICANO:

La mappa è molto simile alla precedente: rovesci e temporali intensi sul nord-est, specie sul Friuli; rovesci corposi anche tra la bassa Lombardia e il Piacentino; precipitazioni di un certo peso colpiranno quasi tutto il centro ad eccezione della Sardegna e dell'Abruzzo dove i fenomeni saranno più scarsi.

Al sud la regione maggiormente interessata dai fenomeni sarà la Campania con piogge in estensione alla Calabria Tirrenica; sul resto del Meridione fenomeni meno probabili o addirittura assenti dove vedete il colore bianco.

LEGGI ANCHE: http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/calo-termico-dove-sar-maggiormente-avvertito-nella-giornata-di-giovedi-3-ottobre-/81722/