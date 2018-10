Maltempo : spettacolare doppia tromba marina in Calabria, zona Longobardi [FOTO]

La danza delle trombe marine in Calabria, foto spettacolari da Longobardi, nel cosentino.

Nel corso del pomeriggio di domenica 21 ottobre (ieri), le prime avvisaglie del cambiamento del tempo si sono mostrate sulla Calabria tirrenica dove l'aria fredda in entrata ha provocato al formazione di diversi temporali e rovesci. Uno di questi temporali ha dato vita ad una spettacolare coppia di trombe marine!

Il fenomeno è avvenuto sul litorale tirrenico calabrese del cosentino, esattamente a Longobardi Marina. Le due trombe marine sono state immortalate da Giacomo Francesco Amendola : i due vortici d'acqua hanno dato inizio ad una danza spettacolare che le ha portate addirittura ad unirsi regalando un effetto davvero suggestivo. Le due trombe marine non hanno toccato terra, compiendo il loro breve ciclo vitale totalmente in acqua. Dunque non ci sono stati danni a cose o persone.