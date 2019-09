Maltempo Sicilia: forte temporale causa frana ad Acireale, diversi evacuati

Le piogge e i temporali di forte intensità che hanno colpito la Sicilia ieri, hanno creato locali smottamenti e frane.

Una decina di persone è stata fatta evacuare dalle loro abitazioni a Santa Maria La Scala, frazione marinara di Acireale (Catania), a causa di tre grossi massi che, durante un forte temporale si sono staccati dalla Timpa e sono rotolati verso il centro abitato, fermandosi in via Tocco, a ridosso del paesino della Timpa, dopo aver spezzato alcuni alberi.

Trenta abitazioni risultano a rischio: si tratta per lo più di case disabitate. Sul posto si sono recati vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri. Interdetto il transito ad auto e pedoni lungo un tratto del lungomare. Nelle ultime ore si sta già provvedendo al ripristino delle condizioni di sicurezza, per far rientrare le persone nelle loro abitazioni.