Maltempo Roma: venti forti provocano caduta di alberi e cornicioni. Danni anche sul litorale. 1 donna ferita.

La forte perturbazione atlantica transitata sull'Italia nelle ultime ore ha provocato rovesci e temporali sul Lazio e su Roma.

Pioggia e vento sono stati i protagonisti della mattinata sulla capitale: le forti raffiche di vento hanno fatto cadere alberi, rami, alcuni cornicioni. Un albero ha ceduto sulla via del Mare, in direzione della Capitale, un centinaio di metri dopo il tunnel all'altezza di Acilia, e ha colpito un'auto. A bordo della Bmw c'era una donna che è rimasta leggermente ferita. Dalle 8 di stamane sono stati circa 40 gli interventi dei vigili del fuoco di Roma.

Nel centro di Roma, chiusa e successivamente riaperta la Galleria Giovanni XXIII altezza Via del Foro Italico, in direzione via Salaria. Disagi e danni anche sul litorale romano: un pino è caduto in via Maiori a Fregene, tra via Porto Azzurro e via Sestri Levante, bloccando il transito sulla carreggiata, mentre nella zona dell'Isola Sacra si sono registrati problemi di alimentazione elettrica, in particolare nella zona di via Monte Solarolo. Segnalata la caduta o rottura di pali telefonici, uno dei quali in via Lago di Traiano, a Fiumicino. Sul territorio di Fiumicino si sono verificati inoltre 5 incidenti stradali di lieve entità. Impegnate nel monitoraggio pattuglie della Protezione Civile di Fiumicino e della polizia locale.