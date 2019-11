MALTEMPO: quanta PIOGGIA sull'Italia nei prossimi 10 giorni...guardate!

Rubinetti della pioggia aperti a pieno regime su molte regioni d'Italia almeno fino alla metà del mese.

Dal punto di vista sinottico, resterà aperto il canale instabile che dal nord Atlantico si getterà nel bacino centro-occidentale del Mediterraneo con una serie di perturbazioni più o meno intense.

Le regioni maggiormente interessate saranno quelle settentrionali, il versante tirrenico e gran parte della Sardegna; la mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nei prossimi 10 giorni. Vi consogliamo di ingrandire la mappa e di non prendere il valore millimetrico come oro colato in quanto di tratta di un dato puramente indicativo.

Secondo il modello americano, nei prossimi 10 giorni cadranno oltre 200mm di pioggia sul settore alpino centro-orientale; 180mm sull'alta Toscana, 150mm tra il Lazio e la Campania, 140mm tra il Cilento e la Calabria Tirrenica, 120mm sulla Sardegna occidentale e sulla Liguria, 100-110 mm tra la bassa Toscana e il Lazio.

Pioverà meno sulla Sardegna orientale, il versante adriatico e il resto del meridione, zone che si troveranno spesso sottovento al flusso portante meridionale.