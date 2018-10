MALTEMPO: quanta PIOGGIA cadrà in Italia nei prossimi 6 giorni? (mappa all'interno)

Il primo vero guasto autunnale è ormai alle porte: impegnerà gran parte d'Italia ad iniziare dal prossimo week-end con un proseguo anche durante la settimana prossima.

Molte regioni del nord e del centro non vedono piogge consistenti da molto tempo; di conseguenza l'acqua dal cielo è ben accetta, sperando ovviamente che non si passi dal nulla al troppo, come spesso è successo in passato.

La mappa che abbiamo preparato riassume le cumulate piovose in millimetri che potrebbero cadere in Italia nei prossimi sei giorni.

Sull'estremo angolo nord orientale sono attesi fino a 300mm di pioggia, mentre sulla fascia prealpina Veneta e Lombarda tra i 230 e i 240mm.

Anche la Liguria (specie il settore centro-orientale) potrebbe accumulare fino a 190mm; 100mm invece cadranno sulle Alpi occidentali.

Al centro-sud spiccano i 140mm previsti (sempre nei prossimi 6 giorni) sul basso Lazio; 130mm cadranno tra la bassa Toscana e il Lazio, 100mm sull'Appennino centro-settentrionale e la Campania.

Sulle altre regioni le piogge dovrebbero essere meno intense e dare luogo a cumulate millimetriche al di sotto dei 100mm.

