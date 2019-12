MALTEMPO: quanta pioggia cadrÃ  in Italia nei prossimi 6 giorni?

Buone notizie per le regioni settentrionali, segnatamente per la Liguria e il nord-ovest che hanno subito piogge molto intense nel mese di novembre; nei prossimi sei giorni non sono previsti ulteriori apporti precipitativi su queste aree, a parte alcune nevicate (che male non faranno) tra l'alta Val d'Aosta e Ossola.

Ecco la mappa degli accumuli piovosi previsti per i prossimi 6 giorni in Italia. Vi ricordiamo che si tratta di stime puramente indicative e di non prendere i valori segnati come oro colato. Vi consigliamo inoltre di ingrandire la mappa per poter avere un migliore riscontro visivo:

Dicevamo delle piogge molto scarse o del tutto assenti su gran parte delle regioni settentrionali. Clima secco anche sul medio Adriatico e nelle aree interne del centro; pioverà poco anche sulla Sicilia, mentre altrove la pioggia dovrebbe essere presente.

In particolare, segnaliamo oltre 90mm di pioggia previsti nel Salento, tra i 60 e i 65mm sulla Sardegna orientale, la Calabria ionica e le aree prospicienti al Golfo di Taranto.

Anche l'arco alpino verrà interessato da nevicate, specie tra l'alta Val d'Aosta e la Val d'Ossola dove gli accumuli potrebbero essere relativamente abbondanti.