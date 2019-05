MALTEMPO: prossima settimana con VORAGINE FREDDA sui meridiani centrali europei

Sono davvero singolari, sia per intensità che persistenza, le anomalie termiche previste in Europa per la settimana prossima; la nostra Penisola avrà temperature più fredde del normale, mentre ai lati avremo temperature più alte.

La prima mappa mostra le anomalie termiche in Italia previste per la giornata di martedi 14 maggio:

Ecco la voragine fredda che taglierà come una lama nel burro i meridiani centrali del nostro Continente, arrivando fino all'Italia. Il caldo salirà ai lati di questa vasta isola fredda e colpirà in modo particolare il Portogallo, parte della Spagna e i Paesi dell'Europa orientale.

Non si tratterà di una parentesi di breve durata. Se esaminiamo la mappa delle anomalie termiche attese in Europa nella giornata di venerdi 17 maggio , notiamo una situazione molto simile alla precedente:

Il caldo salirà sempre ai lati della voragine fredda che seguiterà a stazionare sui meridiani centrali europei e sull'Italia...senza muoversi; forse nel fine settimana le cose potrebbero cambiare, ma è davvero presto per parlarne in questa sede.

