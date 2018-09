MALTEMPO primi di ottobre: arriva il SI anche dall'America?

Arrivano ulteriori conferme dal modello americano circa il potenziale peggioramento dei primi giorni di ottobre, originato dalla formazione di una profonda depressione tra il Golfo di Genova e quello del Leone (è ancora da capire dove si posizionerà esattamente).



Il modello americano è meno perentorio di quello europeo ma mostra comunque il guasto in maniera abbastanza netta anche nella media degli scenari proposta sulla base dell'ultima emissione.



La depressione peraltro secondo questa ipotesi durerebbe meno e si localizzerebbe abbastanza velocemente a ridosso della Sardegna, mentre il modello europeo, forse esagerando un po', la mantiene stabilmente arroccata a sud della Francia, facendo persistere il maltempo per giorni.



Il modello canadese non è così certo di un ingresso così occidentale della saccatura: nell'emissione ufficiale opta per una depressione posizionata sul centro Italia, che sarebbe già un bel risultato, ma nella media degli scenari il canale depressionario è solo abbozzato e la corrente prevalente sarebbe settentrionale, senza che riesca a scavarsi un minimo pressorio che porterebbe alla rotazione ciclonica dei corpi nuvolosi.



Il modello inglese UKMO sembra proporre una saccatura importante con tanto di minimo al suolo sul settentrione per martedì 2 ottobre, ed anche il modello della marina militare americana NAVGEM, prevede una cosa simile.



Dunque sul maltempo per ora c'è la convergenza dei 4/5 dei modelli, anche se non si capisce ancora con precisione il punto esatto in cui sfonderà la saccatura.



Cosa dice il modello europeo? Leggi qui:

http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/modello-europeo-la-prossima-settimana-l-autunno-far-sul-serio-/75242/