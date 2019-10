MALTEMPO: PIOGGE abbondanti in arrivo sull'Italia a partire dal nord-ovest

Una delle situazioni peggiori sul fronte del maltempo aspetta l'Italia nel corso dei prossimi giorni, a partire dalle regioni di nord-ovest.

Una vasta figura depressionaria sull'ovest del Continente rimarrà bloccata sul posto per giorni a causa della presenza più ad est di un campo di alta pressione e seguiterà ad avvettare verso l'Italia aria molto mite ma umida dapprima da Libeccio, poi da Ostro e Scirocco, infine ancora da Libeccio. Insomma ci aspettano momenti molto dinamici ma con un'area del Paese mediamente più coinvolta delle altre: quella compresa tra ovest Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.



Guardate solo questa mappa, prevista per sabato 19 ottobre, che rende chiaramente l'idea di come i venti impatteranno da SSW sul nord-ovest; la loro interazione con le correnti da nord nei bassi strati più fredde che correranno fino al mare lungo le vallate appenniniche ligure potrebbe dar luogo a forti ed insistenti temporali lineari estesi sin sul catino padano come una sorta di "dito allungato".

Valzer dello Scirocco invece atteso per domenica 20 ottobre con risvolti precipitativi molto insidiosi per Liguria, Piemonte ed estremo ovest Lombardia: due i nuclei che si formeranno, uno sul Savonese e poi uno sul Genovesato, qui quanto si prevede in termini precipitativi tra le 14 e le 17:

La depressione tra lunedì pomeriggio 21 ottobre e il pomeriggio di mercoledì 23 rinculerà ad ovest lasciandoci in compagnia di aria molto mite ed umida, che fornirà l'energia potenziale ad una seconda esplosione di fenomeni dalla notte su giovedì 24 a venerdì 25 ottobre, quando la figura depressionaria si metterà velocemente in moto verso l'Italia determinando piogge intense e nubifragi dalle Alpi alla Sicilia, come si evince dalle mappe che seguono.



Sono le precipitazioni attese dal modello europeo tra le 06 e le 18 di giovedì 24 e quelle tra le 18 di giovedì 24 e le 06 di venerdì 25 ottobre.