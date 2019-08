Maltempo Piemonte: grossa frana a San Domenico di Varzo, in Ossola

Dalle prime ore del mattino dei forti temporali stanno interessando le aree montuose del Piemonte centro-settentrionale, per effetto di correnti più fresche in quota che iniziano a soffiare sulle regioni settentrionali, in particolar modo sul Nord-Ovest.

Il maltempo sta creando criticità nelle province di Biella, Vercelli, Verbano Cusio Ossola, con allagamenti, frane e smottamenti.

A San Domenico di Varzo, in Ossola, un rio è esondato, provocando una frana di grosse dimensioni. La frana ha trascinato fango, rocce e detriti giù per la strada che porta alla località Alpe veglia, travolgendo anche un ponte.

"Il temporale è stato tremendo stamane alle 8- spiega Andrea Malagoni della San Domenico Ski- c'era una nebba molto densa, la visibilità era di una ventina di metri. Si sono sentiti boati e rumori fortissimi, pensavamo fosse il temporale, non avevamo capito che ci fosse una frana. E' caduta sul primo rio che scorre lungo la strada per il Veglia".

Coinvolte anche alcune vetture, rimaste bloccate dalla frana. Si sta ancora cercando di capire se al momento della frana transitassero persone. Attualmente non risultano feriti o vittime.