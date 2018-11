Maltempo Piemonte: cresce il fiume Po, esonda lago ad Omegna

Le piogge che stanno cadendo nelle ultime ore con la nuova perturbazione atlantica giunta sull'Italia centro-settentrionale sta portando disagi e danni in Piemonte, come vi abbiamo già descritto in un articolo precedente.

Il fiume Po è cresciuto considerevolmente e una fase di piena ha già interessato i comuni di Carignano e Pancalieri, a sud di Torino, con allagamenti e disagi. Due frane si sono verificate in mattinata, a Balangero e Monasterolo di Lanzo, entrambe le località in provincia di Torino.

A Torino il fiume ha allagato i Murazzi e il borgo medievale, ma per il momento la situazione rimane sotto controllo. Non si registrano particolari disagi alla viabilità del capoluogo.

In seguito alle forti piogge è esondato anche il lago ad Omegna, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Nella zona dei giardini che costeggiano il lago, l'acqua ha invaso la passeggiata. Il punto più basso ha ceduto alla pioggia incessante di questi giorni e da subito i primi curiosi sono andati a vedere la situazione. Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.