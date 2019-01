Maltempo oggi al centro-sud e tanto freddo. Nevica a Potenza

Come già accennato nelle scorse ore, il maltempo ha nuovamente riconquistato il centro-sud generando nuove piogge e nuove nevicate fino a bassa quota. L'irruzione di origine artica ha dato vita ad un vortice di bassa pressione nel mar Tirreno, il quale si sta gradualmente spostando verso est attraversando tutto il Meridione.

Come è evidente dal satellite il centro-sud è ricoperto da una distesa di nubi e non mancano anche i temporali sui settori tirrenici (vedi il satellite in diretta: www.meteolive.it/speciali/SATELLITI/64/satellite-italia-visibile-moviola/38496/).

La giornata di oggi, 10 gennaio 2019, si presenterà dunque molto instabile sulle regioni del sud, in particolare su Calabria, Campania, Puglia e Basilicata. Più variabile sulla Sicilia dove avremo maggiori spazi soleggiati in giornata (specie sui settori centro-meridionali dell'isola). Maltempo anche su Molise e Abruzzo per effetto di instabilità proveniente dall'Adriatico : qui avremo anche i valori termici più bassi che saranno responsabili delle nevicate a tratti anche in pianura.

Su Puglia, Basilicata e Calabria quota neve oltre i 400 metri di altitudine, ma non escludiamo sconfinamenti più in basso durante i rovesci più intensi o in presenza di temporali.



La neve ha raggiunto Potenza nella notte e continua a nevicare : sul capoluogo lucano accumulo di diversi centimetri e scuole chiuse oggi.