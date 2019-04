MALTEMPO: nuovo peggioramento MERCOLEDI 10 APRILE? Il modello americano ci crede, tuttavia...

Nuove piogge all'orizzonte, secondo il modello americano; il Mediterraneo si troverà in balia di una circolazione depressionaria che invierà impulsi perturbati verso il nostro Paese. Uno di questi agirà soprattutto al centro e al sud nella giornata di domenica, mentre un'altro dovrebbe agire al nord e al centro a metà della settimana prossima.

Lo scenario ufficiale del modello americano mostra piogge sparse e rovesci che potrebbero agire al centro-nord nella giornata di mercoledi 10 aprile:

Il modello non mostra una copertura piovosa uniforme; le precipitazioni saranno a prevalente carattere di rovescio o temporale che comunque contribuiranno ad alleviare ulteriormente la siccità soprattutto sulle pianure del nord.

Lo scenario ufficiale del modello di oltre oceano ci mostra una previsione credibile? Per rispondere a questa domanda analizziamo la probabilità di pioggia per il giorno medesimo ricavata dai 20 scenari alternativi che compongono l'elaborato:

Dalla mappa si evince una probabilità elevata di pioggia per mercoledi 10 aprile solo per le Alpi occidentali. Sul resto del nord e del centro vige al momento una probabilità di pioggia bassa o media; di conseguenza è probabile che lo scenario ufficiale del modello americano sia "magnanimo" in fatto di pioggia per il centro-nord, ma avremo modo di appurarlo con le prossime uscite modellistiche.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI