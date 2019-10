MALTEMPO: nuovo NUCLEO FREDDO in arrivo sull'Italia LUNEDI 7 OTTOBRE

Sussistono ancora incertezze sull'ingresso di un nuovo nucleo fresco ed instabile da nord che dovrebbe interessare l'Italia nella giornata di lunedi 7 ottobre.

Le prime stime modellistiche optano per un coivolgimento maggiore del centro e soprattutto del merodione d'Italia, anche se qualche precipitazione si potrebbe attivare anche al nord, specie sul nord-ovest.

Ecco le prime stime precipitative imbastite questa mattina dal modello europeo per l'intera giornata di lunedi 7 ottobre:

Dicevamo di un interessamento maggiore del centro e soprattutto del meridione, con picchi massimi su Abruzzo, Campania, Lucania e Calabria. Su queste regioni sono attesi temporali anche intensi.

Rovesci saranno possibili anche al nord, specie sul nord-ovest, ma la situazione qui dovrebbe migliorare nell'arco della mattinata; ancora incerto un eventuale interessamento del versante tirrenico centrale e della Sardegna, che verrà confermato o meno dalle prossime emissioni modellistiche.

Temperature in drastico calo e venti sostenuti ovunque. La situazione, come anticipato, è ancora in evoluzione, di conseguenza questa previsione andrà rivisitata nei prossimi giorni; continuate pertanto a seguirci...

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località