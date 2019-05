Maltempo nelle Marche: impressionante grandinata alle porte di Ancona

Il vortice freddo in azione ha raggiunto nelle ultime ore anche le regioni del centro Italia apportando un forte peggioramento soprattutto sui settori adriatici. Freddo, vento e temporali stanno colpendo le Marche, in particolar modo l'area costiera.

Un temporale ha causato una grandinata eccezionale dopo mezzogiorno nella zona di Filottrano, località a pochi chilometri da Ancona nell'entroterra. La grandine si è accumulata in quantità elevata al suolo, rendendo difficile la viabilità in molte strade. In alcuni punti si è formato un manto ghiacciato di 20-30 centimetri, che ha reso necessario l'azione di macchine spalaneve. Danni ingenti all'agricoltura. Decine sono le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti nell'Anconetano, soprattutto nell'area a sud del capoluogo.

Allagamenti e forte grandinata anche ad Osimo: nella frazione di Osimo stazione si è allagato un ristorante durante un pranzo nuziale.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nel corso delle prossime ore.

Qui invece siamo ad Osimo: