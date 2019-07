MALTEMPO nel week-end: arrivano i TEMPORALI!

Tra 48-72 ore il caldo opprimente dall'Italia verrà scacciato via, ma al prezzo di TEMPORALI anche INTENSI che scorazzeranno da nord a sud. Ciò deve essere inteso come un avviso per non farsi sorprendere più di tanto da fenomeni con intensità sopra le righe.

Si inizierà nella giornata di sabato 27 luglio ad iniziare dalle regioni settentrionali. Ecco la sommatoria delle precipitazioni che cadranno in Italia nell'intera giornata prefestiva:

TEMPORALI INTENSI si svilupperanno su Alpi e Prealpi, per poi sconfinare verso il Piemonte, la Lombardia e il Triveneto nel pomeriggio. In serata e nella successiva notte, lampi e tuoni raggiungeranno anche la Liguria e l'Emilia Romagna.

Al centro e al meridione, a parte qualche temporale nelle aree interne nel pomeriggio e temporali in arrivo sulla Toscana tra la sera e la notte, non avremo fenomeni di rilievo, ma le temperature subiranno una prima flessione specie sul Tirreno e sulla Sardegna.

La giornata più perturbata da fenomeni temporaleschi intensi sarà domenica 28 luglio. Ecco la sommatoria delle precipitazioni che cadranno nell'arco di tutta la giornata festiva in Italia:

Praticamente tutto il nord, il centro e la Campania saranno sotto TEMPORALI anche INTENSI, con rischio di NUBIFRAGI e GRANDINATE. Qualche pioggia arriverà anche sulla Sardegna, mentre il medio-basso Adriatico e il restante meridione restarenno in attesa ed avranno fenomeni solo successivamente.

Temperature ovviamente in consistente calo, ma lo vedremo in separata sede.

