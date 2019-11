MALTEMPO: nei prossimi 10 giorni il nord e il centro sommersi dalla pioggia!

La pioggia ingrana la quarta e viaggia spedita, intenta a condizionare il tempo di buona parte d'Italia nei prossimi 10 giorni.

Le correnti portanti saranno in prevalenza meridionali e concenteranno i fenomeni soprattutto al nord e lungo il Tirreno, anche se la pioggia dovrebbe cadere un po' ovunque con pochissime eccezioni.

A tal proposito vi facciamo vedere la sommatoria dei millimetri attesi in Italia fino a sabato 23 novembre. Vi ricordiamo che si tratta di stime precipitative puramente indicative; in altre parole, non prendete i valori segnati come oro colato. Vi consigliamo inoltre di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo.

Tra alto Veneto, Trentino e Friuli sono attesi oltre 400mm di pioggia; 350mm sono attesi sulle Alpi centrali, 300mm sulla Liguria centrale, 290mm sull'alta Toscana, 220mm tra il Grossetano e l'Isola d'Elba.

Notevoli anche i 220mm attesi tra la pianura piemontese e lombarda, 180mm sulla pianura veneta. Segnaliamo inoltre 140mm sul Sassarese in Sardegna e sul Lazio, 130mm sulla Campania e 120mm sulla Calabria Tirrenica.

Pioverà meno invece sulla Sicilia settentrionale, tra l'Abruzzo e il Molise e sulla Calabria Ionica.

