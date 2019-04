MALTEMPO: mercoledi 10 PIOGGIA a portata di mano su molte regioni...

Il mese di aprile potrebbe tentare una piccola compensazione per ridurre almeno in parte il deficit idrico derivato dal "disastro altopressorio" di febbraio e marzo.

Per i prossimi giorni le mappe a nostra disposizione non contemplano il ritorno di strutture anticicloniche in grado di negare ulteriori apporti precipitativi al nostro Paese. Tra mercoledi 10 e giovedi 11 aprile è prevista inoltre una nuova fase instabile che riporterà la pioggia su molte regioni, anche se in maniera sparsa ed irregolare.

La sommatoria delle precipitazioni secondo il MODELLO EUROPEO per l'intera giornata di mercoledi 10 aprile è abbastanza indicativa:

I rovesci più corposi saranno presenti sul nord-est, sulla Sardegna occidentale e le regioni del versante tirrenico, dove avremo anche temporali. Altrove le piogge saranno più sporadiche, ma egualmente presenti; forse solo il settore ionico potrebbe essere risparmiato dai fenomeni.

Ecco invece la sommatoria delle precipitazioni previste per l'intera giornata di mercoledi 10 aprile secondo il MODELLO AMERICANO:

Le due mappe sono quasi sovrapponibili, segno di una buona collimazione previsionale tra i due elaborati.

Anche secondo il modello di oltre oceano, i massimi di pioggia si prevedono al nord-est, sulla Sardegna e lungo le regioni del versante tirrenico. Fenomeni meno probabili invece all'estremo sud e forse anche sul nord-ovest (anche se qualche rovescio verrà comunque garantito).

