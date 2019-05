MALTEMPO: LUNEDI quasi tutta l'Italia sotto la PIOGGIA...

Tutti sotto la pioggia nella giornata di lunedi 27 maggio? E' un eventualità che non si può escludere. La depressione agirà in pieno sulla nostra Penisola con mantelli nuvolosi e piovosi estesi da nord a sud. Una giornata dal sapore quasi autunnale, con le gocce di pioggia che si faranno vedere un po' ovunque ad accompagnare un quadro termico non all'altezza della stagione in corso.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di lunedi 27 maggio:

Come potete vedere, nessuna regione si salverà dalle precipitazioni. Forse la Val d'Aosta, l'alto Piemonte e il Salento potrebbero avere piogge meno probabili. Su tutte le altre regioni avremo piogge e rovesci anche localmente intensi dove vedete il colore sulla mappa tendente al rosso.

LEGGI ANCHE: http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/domenica-di-maltempo-su-molte-regioni-italiane-ecco-dove-piover-di-pi-/79296/