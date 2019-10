MALTEMPO: lunedi FRUSTATA TEMPORALESCA da nord a sud: i dettagli

La seconda settimana di ottobre si aprirà con un fronte freddo molto veloce, ma incisivo che attraverserà l'Italia da nord a sud.

I primi effetti si avvertiranno al nord già da questa sera (domenica) con i primi rovesci tra le pianure e la Liguria, ma sarà nella giornata di domani, lunedi 7 ottobre, che la figura perturbata darà il "meglio" di se da nord a sud.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 00 e le 8 di lunedi 7 ottobre:

I rovesci più intensi, accompagnati anche da colpi di tuono sul mar Ligure, interesseranno la medio-bassa Lombardia, il Piemonte orientale, la Liguria e tutto il nord-est, in modo particolare la Romagna e il basso Veneto.

Piogge e rovesci anche al centro, in modo particolare tra Toscana, Umbria e Marche. Rovesci anche in Abruzzo, mentre le altre regioni saranno ancora in attesa.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 8 e le 14 di lunedi 7 ottobre:

Al nord la situazione tenderà a migliorare, dopo gli ultimi rovesci tra la Liguria e l'Emilia Romagna in veloce attenuazione.

Maltempo invece al centro specie tra la bassa Toscana e il Lazio, ma le piogge saranno probabili un po' ovunque, ad eccezione forse della Sardegna e le Marche. Tempo in peggioramento al sud con rovesci e temporali in arrivo sulla Campania, sul Molise e sulla Calabria. Più sporadiche le piogge sulla Puglia e in Sicilia.

Notate l'abbraccio di venti molto freschi da nord-est che faranno calare le temperature ad iniziare dalle regioni settentrionali.

Infine, questa la sommatoria delle piogge attese in Italia tra le 14 e le 20 di lunedi 7 ottobre:

Al nord il cielo sarà quasi completamente rasserenato; tempo in miglioramento anche al centro con gli ultimi rovesci tra il Lazio, l'Abruzzo e l'est della Sardegna.

Tempo perturbato con rovesci e temporali invece sul basso Tirreno e soprattutto tra la Calabria e il nord della Sicilia. Sul restante meridione piogge sparse, ma con tendenza a successivo miglioramento prima di notte.

Ventilazione ovunque orientata dai quadranti nord-orientali e temperature fresche.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località