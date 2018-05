Maltempo Lombardia: frane e alberi caduti nell'area del Lago di Como

Oltre al Piemonte, anche la Lombardia fa i conti con il maltempo e i forti temporali delle ultime ore.

Particolarmente colpita l'area del Lago di Como, con alberi caduti, smottamenti e vari disagi. Pompieri impegnati per ore per rimuovere piante pericolanti o cadute nell’appianese in particolar modo ed anche ad Oltrona San Mamette. A Pigra si registra anche un'automobilista ferito.

Una frana si è verificata in Valle d’Intelvi sulla strada secondaria che da Castiglione Intelvi porta a Blessagno e spesso viene utilizzata da pendolari e residenti come “scorciatoia”. La strada è ora bloccata.